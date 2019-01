MUSSOMELI – Presso i locali del centralissimo Circolo Trabia, in Piazza Roma, gentilmente messi a disposizione dalla dirigenza, è stata convocata dal Comitato Viabilità negata del “VALLONE” un’assemblea cittadina per domani 26 gennaio alle ore 17,30 per discutere e valutare azioni legali ed altre iniziative di lotta che possano servire a risolvere il problema della viabilità e del ponte crollato che stanno arrecando non pochi danni alla comunità. Il Comitato fa appello alla cittadinanza perché l’assemblea venga massicciamente partecipata.