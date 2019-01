CAMPOFRANCO. Il Comune ha il suo registro per il testamento biologico. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza. <Abbiamo istituito con delibera di giunta comunale, il Registro Comunale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.), comunemente chiamato registro del Testamento Biologico – ha rilevato il sindaco – Non abbiamo semplicemente dato seguito ad una legge nazionale, la 219 del 2017, ma abbiamo ritenuto di fare un atto di civiltà al di là di ogni credo religioso o laico. Sottoscrivere un testamento biologico significa decidere, in un momento in cui si è ancora capaci di intendere e volere, quali trattamenti sanitari si intenderanno accettare o rifiutare nel momento in cui subentrerà, eventualmente, l’incapacità di intendere e di volere>. Il sindaco ha poi ribadito: <Riteniamo che Campofranco abbia fatto un passo avanti in materia di libera scelta, in materia di civiltà>. Per maggiori informazioni o adesioni ci si potrà rivolgere presso l’Area Amministrativa del Comune.