CAMPOFRANCO. Aumenta la dotazione idrica per il Comune di Campofranco passando da 6 a 10 litri al secondo. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza. Il primo cittadino ha così commentato la novità legata all’aumento della dotazione idrica nel suo Comune: <Dopo i continui contatti avuti con i responsabili di Caltaqua in questi giorni di disagio circa l’erogazione idrica nel nostro comune a causa di lavori nelle condotte “a monte” e dopo le continue richieste fatte dal Sindaco per il ripristino della stessa in tempi brevi, ci è stato comunicato che l’approvvigionamento idrico presso il serbatoio di Campofranco è passato dai precedenti 6 litri al secondo agli attuali 10 litri. Questo dovrebbe consentire già da stasera o al massimo domani in mattinata che anche quelle utenze che hanno avuto disagi vengano servite con la “regolare” turnazione>.