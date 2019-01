CALTANISSETTA – Si è svolta presso la sede Provinciale del CONI la consueta premiazione di fine anno che il Track Club Master organizza per gratificare i suoi migliori atleti che si sono distinti durante l’anno appena trascorso.

Tra di loro merita una segnalazione particolare Michele Palermo che nel 2018 , nella categoria M/50 ha battuto ben 4 primati Regionali negli ostacoli. E più precisamente : nel 60 hs con 9.83 ; nei 200 hs con 29.60 ; nei 300 hs con 45.00 e nei 400 hs con 1’.04.26.

Da considerare che nei 300 hs e nei 400 hs ha battuto dei record che duravano da decenni ed appartenenti ad un mito dell’Atletica Leggera Master Siciliana Salvatore Martinez , prematuramente scomparso, e che per vent’anni è stato uno dei leader in assoluto degli ostacoli , e non solo in Sicilia.

Per chiudere l’anno in bellezza, Palermo ha conquistato anche un terzo posto ai Campionati Italiani Master nei 400 hs con il tempo di 1.04.26.