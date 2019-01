studenti CALTANISSETTA – Sabato 26 e domenica 27 Gennaio l’ITET (Istituto Tecnico Economico e Tecnologico) Rapisardi- Da Vinci di Caltanissetta apre le sue porte agli studenti dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado e ai loro genitori.

Le aule e i laboratori saranno aperti per permettere lo scambio di informazioni relative alle attività svolte all’interno dell’Istituto, conoscere i docenti, incontrare gli studenti che vivono il percorso formativo proposto ed esplicitato nel Piano dell’Offerta Formativa.

Sarà possibile visitare i laboratori utilizzati quotidianamente dagli studenti iscritti all’INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, l’unico presente nel territorio.

L’INDIRIZZO COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO offrirà, dal prossimo anno scolastico, anche l’opzione Tecnologie del legno nelle costruzioni . Agli studenti interessati (presso la sede in Via Filippo Turati) sarà possibile visitare i laboratori e confrontarsi coi docenti che forniranno ogni dettaglio su attività curriculari e di alternanza scuola-lavoro.

Saranno attivi anche i laboratori di Inglese, Francese e spagnolo , le tre lingue studiate nell’Istituto in particolare nell’INDIRIZZO TURISTICO dove si studiano tutte e tre le lingue straniere.

I docenti professionisti nel settore dell’economia , saranno a disposizione degli ospiti per illustrare il percorso di studi svolto nell’INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING E articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI che rappresenta per la Città di Caltanissetta una fucina di professionalità in campo economico da oltre 100 anni.

Sarà possibile inoltre effettuare l’iscrizione presso la nostra segreteria.