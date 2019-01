CALTANISSETTA – I presidenti dei Comitati Consultivi Provinciali Inail di Palermo, Michelangelo Ingrassia, e di Caltanissetta, Katya Maniglia, in occasione della scadenza del 31 gennaio relativa all’assicurazione infortuni domestici INAIL e sempre nell’interesse e della cautela dei cittadini ricorda le novità in arrivo per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. La legge di Bilancio 2019 ha infatti modificato in parte la legge n. 493/1999 istitutiva dell’assicurazione.

Si segnala, innanzitutto, un ampliamento della tutela. La rendita è corrisposta in presenza di una inabilità del 16% invece del 27%. Qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il 6 e il 15 per cento spetta una prestazione una tantum pari a euro 300 rivalutabile. È previsto anche “l’assegno per l’assistenza personale continuativa”, di cui all’articolo 76 del testo unico n. 1124/1965 per i titolari di rendita che si trovino in una o più condizioni menomative.

Il premio è raddoppiato da euro 12,91 a 24,00 euro annui. Per ottenere le prestazioni dall’INAIL è necessario essere assicurati. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Inail o agli uffici del Patronato