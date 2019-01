CALTANISSETTA – La Camera di Commercio di Caltanissetta, nel suo costante impegno di supporto allo sviluppo delle realtà locali e delle sue imprese, ha rinnovato per il 2019 i voucher dei progetti di “Alternanza Scuola Lavoro” e “Punto Impresa digitale”.

Si tratta di iniziative alle quali le aziende potranno aderire al fine di incrementare le proprie competenze e innovare i processi organizzativi.

Per accedere ai voucher messi a disposizione dalla Camera di Commercio sarà possibile presentare domanda entro il 20 febbraio 2019 esclusivamente in via telematica.

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro mira a creare un ponte di contatto tra gli studenti, bacino di creatività e innovazione, e le imprese, detentori di esperienza e competenza. Un connubio che si trasforma in virtuosa occasione in entrambi i partner.

Le aziende, infatti, potranno progredire con l’indotto di nuove leve mentre i giovani potranno approcciarsi al settore di competenza più affine alle loro attitudini personali.

Il bando per accedere ai contributi previsti è indirizzato alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) iscritte al Registro Nazionale di Scuola Lavoro.

Il Punto Impresa Digitale (PID) mira, invece, a incentivare l’innovazione tecnologica delle imprese. I voucher potranno essere utilizzati per servizi di consulenza e orientamento verso la scelta e l’utilizzo di nuove tecnologie in ambito digitale. Le soluzioni proposte da Impresa 4.0 sono applicabili alle imprese di qualsiasi dimensione e appartenente a tutti i settori economici.

Per conoscere tutti i dettagli dei progetti, scaricare i bandi di partecipazione e relativi requisiti bisogna accedere al sito internet https://www.cameracommercio.cl.it

Per ulteriori informazioni, chiarimenti o servizio di mentoring è possibile contattare la Camera di Commercio tramite mail o recandosi presso la sede sita in Corso Vittorio Emanuele, 38 a Caltanissetta.