CALTANISSETTA – Si è svolto presso la Camera di Commercio di Caltanissetta il seminario “Le <<3S>> del Successo: Seo, Sem e Sito Internet”. L’incontro, rivolto alle aziende, è uno dei sei appuntamenti previsti dal progetto “Eccellenze in Digitale”.

“Per rimanere competitivi nel mercato è indispensabile farsi conoscere sfruttando le nuove tecnologie – ha sottolineato la Commissaria Straordinaria Giovanna Candura -. Oggi, per saper comunicare all’esterno il proprio prodotto o servizio, bisogna conoscere la lingua del web”.

“Una buona strategia di marketing online è utile anche per le aziende di micro o piccole dimensioni – ha commentato il Segretario Generale Guido Barcellona -. Nel mondo del commercio non è sufficiente avere un buon prodotto, bisogna anche intervenire sfruttando quei fattori che consentono una migliore promozione. Auspichiamo che le aziende possano approfittare di queste consulenze per ampliare i propri orizzonti commerciali”.

“Predisporre e applicare una buona strategia SEO e SEM consente all’imprenditore di convertire il contatto in contratto – ha spiegato la Digital Promoter Marcella Sardo -. Una logica che consente di ottimizzare le risorse umane ed economiche per conquistare un buon posizionamento sui motori di ricerca”.

Tra gli argomenti affrontati durante il workshop mattutino sono stati inclusi: la creazione di una Buyer Personas, i software utili per elaborare una strategia SEO, la differenza tra traffico organico e a pagamento, un glossario con i principali termini utilizzati con il SEM e gli indicatori di efficacia di un Sito Internet.

Il Segretario Generale invita gli imprenditori, i futuri imprenditori, le scuole e le associazioni di categoria a partecipare al prossimo incontro formativo che si svolgerà il 19 febbraio alle ore 10.00 presso la sala riunioni della Camera di Commercio in Corso Vittorio Emanuele, 38 a Caltanissetta. Ingresso Libero