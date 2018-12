ACQUAVIVA PLATANI – Questo il messaggio augurale inviato cittadini acquavivesi: “Cari amici concittadini, anche il 2018 si sta per archiviare. Questo, per il Comune di Acquaviva, è stato un anno particolarmente impegnativo. Tutti noi abbiamo lavorato con caparbietà e dedizione per il bene comune. Oggi, con questo messaggio, intendo rivolgere un pensiero alle tante persone bisognose che in questo 2018 ci hanno manifestato le proprie difficoltà: le famiglie, gli anziani, i bambini, i portatori di handicap. Persone che ci stanno a cuore e che con grande sacrificio cerchiamo di aiutare sempre. Tuttavia, il 2018 per la nostra comunità è stato anche un anno positivo, pieno di progetti amministrativi raggiunti ed altri ancora in itinere. Uno dei nostri grandi obiettivi si sta per concretizzare: la stabilizzazione dei precari che lavorano nel nostro comune. Infine, voglio cogliere l’occasione per ringraziare le Forze dell’Ordine, tutti gli Amministratori comunali, gli impiegati, le associazioni e tutti coloro che in quest’anno hanno collaborato nelle attività amministrative. Auguro un felice, sereno e proficuo 2019 a tutti i residenti ed emigrati”