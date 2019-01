MUSSOMELI – Con una mozione indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale Dott. Calogero Valenza da parte del consigliere comunale, appartenente al gruppo “Pensare Solidale”, è stato chiesto, “ai sensi dell’art.13 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, di impegnare l’amministrazione comunale affinché la stessa istituisca la giornata in ricordo delle vittime di quel tragico avvenimento da celebrarsi ogni anno il 17 febbraio e durante la quale vengano previste iniziative rivolte ai giovani delle scuole di ogni ordine e grado e venga favorita altresì , da parte di altre istituzioni o associazioni la realizzazione di studi, convegni incontri-dibattito in maniera tale da conservare e tenere viva la memoria di quella tragica vicenda”. Quanto sopra, nella ricorrenza del prossimo 17 Febbraio del 65° anniversario “dei tragici fatti dell’acqua che, nonostante siano trascorsi tanti anni, rappresentano ancora oggi una delle pagine più tristi della nostra comunità”.

Salvatore Cardinale