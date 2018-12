È Ragusa la provincia siciliana dove la qualita’ della vita e’ piu’ alta. Il dato emerge dal consueto studio pubblicato su ‘Il Sole 24 Ore’, che pone la provincia iblea al 73esimo posto tra le 107 italiane, con un ranking pari a 442,7. Ragusa guadagna sette posizioni rispetto al 2017. Ragusa, col suo 73/o posto (+ 7 rispetto allo scorso anno) e’ la provincia siciliana con la migliore vivibilita’, secondo l’annuale indagine del Sole 24 Ore, vinta da Milano e che vede nell’ultimo posto (107) Vibo Valentia.

Seguono Siracusa (82esima), Catania (84esima), Palermo (87esima), Trapani (89esima) e Agrigento (93esima): tutte hanno scalato qualche posizione in piu’ rispetto all’anno scorso, con il balzo piu’ grande compiuto da Palermo che ha guadagnato dieci posti in graduatoria. Ultime posizioni per Messuina, provincia che si piazza al 96esimo posto perdendo sette posizioni, Caltanissetta (centesima e in arretramento di otto posti) ed Enna: quest’ultima e’ al 102esimo posto con un tracollo di 18 posizioni rispetto al 2017