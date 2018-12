Nell’ambito della manifestazione dedicata alla presentazione del volume “Il Patrimonio degli equivoci – Allarme beni culturali in Sicilia”, che ha avuto luogo a Siracusa lo scorso martedì 4 dicembre, l’assessore regionale dei Beni Culturali Sebastiano Tusa ha comunicato che la Regione Siciliana ha stanziato 6 milioni di euro per il rilancio dei siti archeologici dell’Isola. Tra questi Sabucina, Gibil Gabib e Vassallaggi.

Italia Nostra, più volte e in varie occasioni, ha sollecitato la Regione Siciliana a intervenire a favore del rilevante patrimonio archeologico del Centro Sicilia, da troppo tempo in stato di abbandono.