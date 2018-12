“La notizia che la provincia di Caltanissetta ha tagliato tutte le utenze scolastiche è di quelle che fanno accapponare la pelle”.

Lo dichiara Alessandro Pagano, Vice Presidente del gruppo Lega alla Camera dei Deputati.

“Se sarà confermata questa informazione, dalla prossima settimana le utenze di luce, acqua e gas saranno tagliate a tutte le scuole della provincia in quanto il Libero Consorzio dei Comuni (ex. Provincia Regionale) sembra che sia andato in default. Non ci pronunciamo fin quando non avremo tutto ben chiaro ma è evidente che nessuno può sottovalutare questo episodio. Sarà mia cura informare le autorità nazionali a cominciare dal Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti e non abbiamo dubbi che anche il Presidente della Regione Musumeci interverrà tempestivamente”.