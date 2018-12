Come dici? Hai già provato a eliminare un post da Facebook ma, non essendoci riuscito da solo, vorresti che ti dia una mano? Ti accontento subito: nei prossimi paragrafi ti mostrerò come effettuare la cancellazione di un post sia tramite la “classica” procedura di cancellazione dei post, che è possibile effettuare direttamente dal diario di Facebook, che agendo dal Registro attività del social network.

Allora, sei pronto per iniziare? Sì? Fantastico! Non perdiamo altro tempo e rimbocchiamoci le maniche: mettiti bello comodo, prenditi tutto il tempo necessario per concentrarti sulla lettura di questo tutorial e, cosa ancora più importante, segui passo dopo passo le indicazioni che ti darò. Vedrai, cancellare un post da Facebook sarà un gioco da ragazzi. Ti auguro buona lettura e buon divertimento!

Eliminare un post da Facebook è un’operazione di una semplicità disarmante. Tuttavia, per coloro che (come te) utilizzano da poco il social network o, comunque, non hanno molta dimestichezza con esso, potrebbe non sembrare poi così intuitivo. Scopriamo, quindi, come procedere sia da smartphone e tablet che da PC. Un’ultima precisazione prima di iniziare: quando un post viene cancellato da Facebook non è possibile recuperarlo in alcun modo. Prima di procedere all’eliminazione di un post, quindi, rifletti bene se vuoi davvero cancellarlo o meno.

Android

Desideri cancellare un post dal tuo diario di Facebook e vorresti procedere direttamente dal tuo dispositivo Android? Allora sappi che tutto ciò che devi fare è accedere al tuo account Facebook dall’app ufficiale del social network, individuare il post che vuoi eliminare e poi cancellarlo tramite l’apposito pulsante.

Avvia, quindi, l’app ufficiale di Facebook sul tuo dispositivo, accedi al tuo account(se necessario) e recati sul tuo profilo facendo tap sulla tua foto, che si trova vicino alla casella di testo A cosa stai pensando?.

Individua, quindi, il post che hai intenzione di cancellare, fai tap sul bottone (…)posto nell’angolo in alto a destra del post in questione, pigia sulla voce Eliminadal menu che si apre e poi conferma la tua intenzione selezionando la voce Elimina post dal riquadro che compare a schermo.

Una procedura “alternativa” tramite la quale puoi cancellare post dal tuo diario di Facebook consiste nell’agire dal Registro attività. Qualora tu non lo sappia, questa sezione del social network accoglie in ordine cronologico tutte le principali attività fatte sul proprio account — compresi i post pubblicati — e permette, dunque, di eliminare e nascondere i post dal proprio diario.

Per procedere, pigia sulla voce Registro attività (il simbolo dell’elenco puntatoposto nel box contenente le informazioni pubbliche del tuo profilo Facebook), fai tap sulla voce Filtra e, nella schermata che si apre, seleziona la voce Post. Dopodiché individua il post che intendi eliminare, fai tap sul pulsante (⌵) posto in corrispondenza dello stesso, seleziona la voce Elimina dal menu che si apre e il gioco è fatto.

Come avrai notato, sia che tu scelga di eliminare un post agendo direttamente dal diario o dalla sezione Registro attività del tuo account, l’operazione di cancellazione di un post su Facebook è davvero semplice.iOS

Vuoi eliminare un post su Facebook e vorresti sapere come compiere questa operazione da iOS? Anche in questo caso, per procedere devi innanzitutto accedere al tuo account Facebook, individuare il post che desideri cancellare e poi eliminarlo tramite il pulsante apposito.

Tanto per cominciare, apri l’app di Facebook sul tuo iPhone o sul tuo iPad, accedi al tuo account (se necessario) e recati sul tuo profilo pigiando sulla tua foto, che si trova accanto alla dicitura A cosa stai pensando?.

Individua, poi, il post che vuoi eliminare dal diario, pigia sul pulsante (…) situato nell’angolo in alto a destra dello stesso, fai tap sulla voce Elimina dal menu che compare e conferma la cancellazione del post selezionando la voce Elimina postdal riquadro che si apre.

Volendo, puoi effettuare la cancellazione di un post agendo anche dal Registro attività di Facebook, la sezione che ordina cronologicamente i post e tante altre informazioni riguardanti il proprio account.

Per procedere, fai tap sulla voce Registro attività (l’icona dell’elenco puntatoche si trova nel box contenente le informazioni pubbliche del tuo profilo), pigia sulla voce Filtra e seleziona la voce Post nella schermata che compare. Ora non ti resta che individuare il post che vuoi cancellare, pigiare sul pulsante (⌵) posto in corrispondenza dello stesso e selezionare la voce Elimina dal menu che si apre.

PC

Vorresti sapere come effettuare le operazioni che ti ho illustrato nei capitoli precedenti anche da PC? Ti accontento subito! Ciò che devi fare, anche in questo caso, è accedere al tuo account Facebook, individuare il post che desideri eliminare e provvedere alla sua cancellazione.

Pronto per iniziare? Ottimo: collegati alla pagina d’accesso di Facebook, accedi al tuo account, recati sul tuo profilo facendo clic sul tuo nome (in alto, nella barra blu di Facebook), individua il post che vuoi eliminare dal diario, pigia sul pulsante (…) situato nell’angolo in alto a destra dello stesso, seleziona la voce Elimina dal menu che si apre e poi clicca sul pulsante blu Delete dal riquadro che compare a schermo.

In alternativa, puoi eliminare un post direttamente dal Registro attività, ovvero quella sezione dell’account Facebook che raccoglie in ordine cronologico le varie azioni fatte sul proprio profilo: dai post pubblicati a quelli a cui si è messo “Mi piace”, passando per quelli che sono stati commentati.

Per procedere, fai clic sul pulsante Visualizza Registro attività (posto nell’angolo in basso a destra dell’immagine di copertina del tuo profilo) e, nella pagina che si apre, seleziona la voce Post dal menu laterale situato sulla sinistra. Per concludere, individua il post che vuoi cancellare dal tuo diario, fai clic sull’icona della matita che si trova in corrispondenza dello stesso, pigia sul pulsante Elimina dal menu che si apre e conferma la sua cancellazione pigiando sul pulsante blu Delete che è presente nel riquadro che compare a schermo.

Ammettilo: cancellare i post pubblicati sul tuo diario Facebook non è stato affatto difficile, vero? Te lo avevo detto che era facile come bere un bicchier d’acqua.Altre soluzioni utili

Durante la lettura di questo tutorial, ti sei accorto che, anziché eliminare un post dal tuo diario di Facebook, vorresti semplicemente nasconderlo agli occhi di alcuni utenti? In tal caso, puoi semplicemente modificare le impostazioni della privacy del post e il gioco è fatto. Per farlo, procedi nel seguente modo.

Su Android e iOS, recati sul tuo profilo dall’app di Facebook, individua il post che vuoi nascondere, seleziona il menu relativo alla modifica delle impostazioni della privacy di quest’ultimo (il simbolo (…)) e seleziona l’opzione che più preferisci (es. Solo io, Amici specifici, etc.).

Su PC, dopo esserti recato sul tuo profilo e aver individuato il post da nascondere, pigia sul pulsante (▾) collocato subito dopo il tuo nome e seleziona l’impostazione della privacy che desideri utilizzare (es. Solo io, Amici tranne…, etc.).

Se qualche passaggio non ti è chiaro o se, semplicemente, desideri avere maggiori informazioni e dettagli su come nascondere post su Facebook , dai un’occhiata al tutorial che ti ho appena linkato. Sono sicuro che anche questo ulteriore approfondimento ti sarà utile.

