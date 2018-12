SAN CATALDO. “Nemo propheta in patria”: è la locuzione in lingua latina che significa: “Nessuno è profeta nella [propria] patria”. E proprio questa locuzione da il titolo all’incontro in programma sabato 29 dicembre al palazzo comunale. La tavola rotonda, prendendo spunto da tale espressione, <vuole indicare la difficoltà delle persone di emergere in ambienti a loro familiari; in ambienti estranei viene generalmente assunto che sia più facile far valere le proprie capacità e qualità>. Durante la tavola Rotonda saranno ascoltate alcune storie di sancataldesi che trovano nelle risorse del territorio la chiave per espandere le proprie attività oltre i confini regionali e nazionali.

Con l’incontro, grazie anche all’interazione con il pubblico, si andrà inoltre alla ricerca dei motivi che rendono difficile il dialogo tra talenti del territorio e il tessuto imprenditoriale locale, causando di fatto un’emorragia di risorse umane ad alta specializzazione che incrementa il divario culturale ed economico tra Nord e Sud. Previsti gli interventi di Aldo Riggi – Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di San Cataldo e Direttore Promimpresa; di Lirio Orlando – Olpneus – Distribuzione Pneumatici; di Salvatore Diliberto – Olio Arkè; di Carlo Giambra – Visicom Web; di Fabrizio Lipani – Tutelio – what a genius needs. A moderare sarà Massimo Cermelli – Universidad de Deusto di Bilbao in Spagna.