SAN CATALDO. Sarà inaugurato sabato 15 dicembre alle 17,30 il presepe monumentale di Gabara. Il presepe, che è stato realizzato nella strada della piscina della Valle dei Pini, sarà benedetto proprio sabato prossimo. Dopo di che lo stesso , che è uno dei più grandi di tutta la Sicilia, potrà essere visitabile dalle 17 alle 21 nei giorni feriali, e dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 21 nei giorni festivi. E’ previsto per il 26 dicembre il presepe animato con personaggi viventi. Tale presepe sarà visitabile dalle 18 alle 20. Prevista anche la degustazione di prodotti tipici. Il 13 gennaio 2019, invece, è in programma il corteo storico alle ore 19. In quell’occasione avverrà la rappresentazione teatrale della nascita di Gesù. In programma anche una degustazione di prodotti.