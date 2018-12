SAN CATALDO. I Pupi di Surfaro contro le mafie. Esce il libro di Musica contro le mafie. Si tratta di un’antologia che, con il contributo di musicisti, lega il loro lavoro artistico ad un imprescindibile impegno sociale e politico. E in un simile contesto, i Pupi di Surfaro non potevano certo mancare. Per altro il gruppo musicale sancataldese nel 2015, con Cantu d’amuri, ha vinto il premio Musica contro le mafie. Un riconoscimento alla qualità e l’impegno del suo progetto. Impegno imperterrito nella difesa dei diritti umani. Contro le mafie. Contro ogni tipo di corruzione e di aberrazione dell’anima. Contro la cultura dell’egoismo dominante, della degenerazione inevitabile del capitalismo. Il libro Musica contro le Mafie uscirà dal prossimo 10 gennaio in tutte le librerie con Rubbettino Editore “Change your Step – 100 Artisti, Le Parole del Cambiamento”.