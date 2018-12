SAN CATALDO. E’ stata celebrata oggi in Chiesa Madre la tradizionale festa della Santa Famiglia di Nazaret. Nella Celebrazione Eucaristica delle ore 11 in particolare sono stati ricordati i giubilei di matrimonio, in particolare i 25°, 50°, 60°. Nel contempo, l’arciprete don Biagio Biancheri ha auspicato che i sentimenti della Famiglia di Nazaret possano fiorire nelle famiglie, vivendo relazioni di misericordia e di amore.