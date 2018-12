ROMA- Buon compleanno al paladino della divulgazione scientifica in Italia: Piero Angela compie oggi 90 anni e continua a essere in prima fila nella difesa della ricerca scientifica. Nato a Torino il 22 dicembre 1928, Piero Angela e’ un divulgatore a 360 gradi: oltre che in televisione, ha diffuso e difeso la conoscenza scientifica nei tanti libri che ha pubblicato nella sua lunga carriera. Accanto alla sua passione per la scienza, quella per la musica: ha cominciato a suonare il pianoforte da bambino e all’eta’ di 20 anni la passione per il jazz lo ha trasformato nel ‘Peter Angela’ dei jazz-club torinesi. Il suo interesse per la scienza si e’ concretizzato dalla fine degli anni ’60, con la realizzazione di documentari dedicati allo spazio e in particolare alla corsa alla Luna delle missioni Apollo. Da allora la scienza e’ salita all’apice dei suoi interessi professionali e, con un linguaggio semplice e comprensibile a tutti, leggero e piacevole nello stile e rigoroso nei contenuti, ha realizzato programmi che hanno fatto la storia della divulgazione con tv.