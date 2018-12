PALERMO – E’ morto Pietro Brasile, palermitano di 44 anni. L’incidente è avvenuto, venerdì 30 novembre, in viale Regione Siciliana non distante dallo svincolo per via Ernesto Basile.

Sono ancora in corso i rilievi dei vigili urbani per accertare le cause della morte. Pietro Brasile era a bordo della sua inseparabile Ducati Monster.

All’altezza del bar Baby Luna si sarebbe scontrato con una auto, forse una Renault ed è finito sull’asfalto. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al motociclista. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno accertato la morte. Sul luogo dell’incidente anche il medico legale.

Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica. (di Ignazio Marchese, fonte blogsicilia.it)