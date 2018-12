Decine di migliaia di persone si sono riunite al Palazzo Imperiale per l’85esimo compleanno dell’imperatore giapponese Akihito. Si tratta dell’ultimo compleanno festeggiato in pompa magna, dato che Akihito abdicherà ad aprile. Assieme alla consorte Michiko ed altri membri della famiglia reale si è trattenuto sul balconcino della residenza per salutare la folla. Nel suo discorso di ringraziamento ha anche fatto gli auguri per un 2019 “gioioso e positivo” per tutti.