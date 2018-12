Stando, quasi fiscalmente, alla liturgia delle domeniche di avvento. non è stato Gesù ad ammaestrarci, ma oggi ci imbattiamo di nuovo con le prime parole di Gesù che ci “ ammaestra”. E’ ovvio che secondo una logica cronologia, cioè il logico svilupparsi delle vicende, Gesù, è ancora nel presepio, bambino, ma che fa “ una scappata” e si trova a 12 anni nel tempio, ad ammaestrare i dottori ed anche noi. Però lo riprenderemo subito come bambino come ce lo offre la liturgia. Oggi celebriamo la fesra della sacra famiglia, e ovviamente l’argomento della nostra riflessione è proprio la famiglia. Con un’aria… scanzonata, ci verrebbe di scrivere : la famiglia ? “ piange il telefono, o più esattamente, piange la sacralità della famiglia, piange la fedeltà coniugale, piange il rispetto della dignità umana, piange … il futuro così fortemente legato alla famiglia . Sempre con spirito, tra il serio e il faceto, si potrebbe dire che la famiglia è un termine, cioè un vocabolo, diventato come una sorta di ossimoro se non letterario, almeno esistenziale. Fatte le debito spiegazioni, “ è segno di inestinguibil odio em di indomato amor “ . E’ una parola che , nel significato, sembra un composto di intrinseche contraddizioni. Certo non si può negare che c’è una concezione della famiglia, considerata di altissimo valore, umano, personale e sociale, di nobilissima dignità, di grande rispetto, di fondamentale importanza , è il perno della società presente e ancor più di quella futura . Però sappiamo anche che è diventata, ignobilmente una realtà bistrattata , e nelle parole e nei fatti, realtà che si vuole annullare, con camuffamenti semi farseschi, che è vilipesa e umiliata. Vogliamo sperare che non siamo i più a camminare su questo infausto sentiero e che ci sia una robusta ripresa di valorizzazione della famiglia, per riportarla allo splendore che le compete. Che si realizzi l’augurio di S. Giovanni Paolo II che invocava : “ Famiglia, diventa ciò che sei” Diventa, sforzati di essere quello che devi essere, cioè nido dell’amore, campo della umana e cristiana formazione ed educazione, sostegno e tramite della vita, che nasce, che si sviluppa e che declina, nell’alveo della tua saggezza e tenerezza. Il Vangelo di oggi ci insegna quale è la direttiva essenziale di ogni famiglia: sviluppare una devota relazione con Dio e una fraterna comunione con tutti i membri della famiglia. E che scompaiano gli indecorosi comportamenti e i degradanti crimini che offuscano la serena visone e valutazione di una nobile umanità.