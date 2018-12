CALTANISSETTA – Un segnale concreto in tema di occupazione è stato ricevuto da dieci lavoratori presenti in azienda sin dal 2016, tutti impegnati in attività di notevole importanza per l’operatività del Gestore.

Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha infatti proceduto a stabilizzare i rapporti di lavoro in questione a conclusione di un percorso che rappresenta la sintesi delle politiche di gestione dell’azienda. Questi lavoratori sono, infatti, principalmente impegnati direttamente nel raggiungimento dei risultati conseguiti nelle aree operative in cui opera l’azienda, ovvero rete idrica, rete fognaria e impianti di depurazione. Si tratta di unità coinvolte nelle azioni che hanno portato, fra l’altro, alle migliorie registrate nell’ambito della manutenzione ordinaria alle infrastrutture dell’intero territorio provinciale. I dipendenti in questione sono stati coinvolti in programmi formativi e di maturazione professionale di primaria importanza per gli specifici profili operativi.

Il Gestore evidenzia ancora una volta come l’articolazione della politica aziendale è sempre indirizzata nell’ottica dell’obiettivo prioritario rappresentato dall’efficacia dell’azione di Caltaqua verso l’utenza.

In questo contesto particolare attenzione viene posta alle attività svolte – e in corso di svolgimento – in relazione alla sicurezza sul lavoro e alla migliore sostenibilità ambientale dell’azione di gestione. Forte del rinnovo delle certificazioni ISO 18001 sulla sicurezza e ISO 14001 sulla gestione ambientale, l’azienda ha svolto nel solo 2018 oltre 1.950 ore di formazione volte a garantire ai propri lavoratori i migliori presidi di tutela nel campo della sicurezza e a diffondere in ciascun lavoratore la più profonda conoscenza del sistema di gestione in ambito ambiente e sicurezza. Si tratta di numeri che sono solo l’ultima parte di una serie che prende avvio nel 2015 e che, ad oggi, assommano ad un totale di 650 ore di formazione in ambito ambientale e 8 mila a tema sicurezza lavoro.