CALTANISSETTA – I polizotti della sezione volante domenica scorsa hanno denunciato, in stato di libertà, il titolare di una sala da ballo ubicata in via Due Fontane poiché, di seguito a un controllo amministrativo, all’interno della stessa hanno trovato quasi il triplo di persone rispetto alla capienza massima autorizzata dal Questore. In particolare, nella notte tra sabato e domenica, intorno alle due, tre pattuglie si sono recate presso l’anzidetta sala da ballo, regolarmente autorizzata a fare trattenimenti danzanti, con capienza massima di 176 persone. All’interno della sala i poliziotti hanno riscontrato la presenza di un ingente numero di giovani, che a stento riuscivano a muoversi all’interno del locale, nel quale l’aria era irrespirabile. Accertato il potenziale pericolo per l’incolumità pubblica, i poliziotti hanno fatto spegnere l’impianto stereo e, in piena sicurezza, i ragazzi presenti all’interno della sala da ballo sono stati fatti defluire all’esterno. Al termine del deflusso i giovani presenti all’interno della sala conteggiati dai poliziotti erano ben oltre 400, più un altro gruppo di giovani non conteggiato poiché uscito da un’altra uscita. E’ stata ordinata la cessazione dell’evento danzante e il titolare è stato denunciato, alla locale Procura della Repubblica, per inosservanza delle prescrizioni imposte dal Questore con la licenza di autorizzazione, sebbene l’organizzazione della serata era di persona diversa dal titolare di licenza che però, secondo il testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, è il responsabile della licenza, motivo per il quale è stato deferito. (Foto di repertorio)