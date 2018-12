Si respira aria da big match in casa Nissa Rugby. Domenica 16 dicembre, alle ore 14.30, è in programma la gara contro la capolista Amatori Catania, valida per la quarta giornata di ritorno del Campionato regionale Serie C – Girone 2 Pool A. Il quindici nisseno, secondo in graduatoria, è alla ricerca di un corroborante successo che potrebbe rappresentare un passo importante nel consolidamento e nella crescita di un gruppo giovane.

In settimana la squadra ha davvero lavorato sodo. Il tecnico Andrea Lo Celso ha evidenziato: “Abbiamo lavorato bene in settimana e attenzionato al meglio quelli che possono essere i punti di forza dell’avversario. Sono anche contento dell’atteggiamento che tutti hanno dimostrato in settimana dopo le mie esternazioni alla conclusione della gara di Belpasso. Di certo sarà una partita difficile che verrà giocata ad alti ritmi. All’andata abbiamo perso di 3 punti e tre punti si possono ottenere o perdere a causa di disattenzione o indisciplina; questi devono essere gli elementi che maggiormente dobbiamo focalizzare domenica. Ripongo fiducia nei miei ragazzi, sono sicuro che si impegneranno al massimo per far bene”.

Campionato serie C, girone 2 – Pool A. Classifica

Amatori Catania 28*

Nissa Rugby 22

Syrako Rugby 18*

Fenix Belpasso 02

Vittoria Rugby -04

*Una partita in meno

Fenix Belpasso, Syrako Rugby e Vittoria Rugby 4 punti di penalizzazione

Prossimo turno – 16 dicembre

Nissa Rugby – Amatori Catania

Fenix Belpasso – Syrako Rugby