VALLELUNGA PRATAMENO – Interrogazione del gruppo di opposizione presentata al sindaco. “Con Delibera di Consiglio Comunale n.39 del 09.11.2018, a seguito della 1° variazione di bilancio 2018/ 2020” è stato approvato all’unanimità l’emendamento riguardante l’illuminazione pubblica delle vie Mascagni, Paganini, Donizetti, Zandonai e Cilea, per il quale è stato espresso, nella stessa seduta, parere favorevole sia tecnico-contabile che dal revisore. Tale emendamento va a ribaltare la programmazione proposta dalla Giunta Comunale che destinava le somme di euro 209.000,00 quale avanzo di amministrazione dell’anno 2017 per interventi utili, ma non prioritari rispetto a quanto contemplato dall’emendamento. Atto propedeutico alla realizzazione del progetto era l’approvazione della delibera di giunta n. 91 del 20/11/2018 che la Giunta paradossalmente non ha approvato, poiché ritiene che il RUP ( Responsabile Unico del Procedimento), nominato dall’organo competente, ossia dal Capo Area Tecnica, risulti privo dei requisiti necessari per la tipologia del progetto in questione. Pertanto il gruppo di opposizione con interrogazione n. 11499 del 23/11/2018 chiedono al Sindaco delucidazioni più esaustive sui requisiti necessari che deve possedere il RUP per il progetto predetto e la normativa di riferimento, considerato che le motivazioni della delibera risultano alquanto carenti:

Quali sono le competenze professionali adeguate all’incarico di RUP nel progetto oggetto della predetta delibera, secondo la normativa;

quale norma prevede che il RUP nominato dall’organo competente non possiede i requisiti richiesti dalla tipologia di progetto in questione;

qual’ è il soggetto o l’organo competente all’individuazione del tecnico con incarico di RUP in possesso dei requisiti necessari previsti dalla normativa di legge e dalle linee guida ANAC n. 3/2017”.