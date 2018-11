SANTA CATERINA VILLARMOSA – La Delegazione Sicilia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e il referente provinciale Cavaliere di Merito con Placca, Michele Tramontana hanno donato alla prestigiosa Biblioteca “Panvini” di Santa Caterina Villarmosa, alcuni volumi di stimato valore delle Cronache Costantiniane.

Da oggi chiunque potrà consultare le Cronache avendo modo di erudirsi meglio sulla Real Casa di Borbone, il Sacro Ordine e le opere portate avanti in favore della collettività dal 313 dopo Cristo. Da non dimenticare che la presenza del Cavalieri Costantiniani a Santa Caterina Villarmosa risale fin dalla fine del 1800 con S. E. R. L’Arcivescovo Mons. Ferdinando Fiandaca.

Oggi è possibile ammirare Mons Ferdinando Fiandaca in un quadro con le auguste insegne Costantiniane all’interno della sala degli Arciprete della Parrocchia Immacolata Concezione. Dal 2011 in poi Michele Tramontana insieme agli altri Cavalieri e Benemeriti caterinesi e della provincia nissena, hanno portato avanti notevoli opere di beneficenza anche in sinergia con le amministrazioni, la Chiesa ed il Banco alimentare. Il Sindaco Antonino Fiaccato ed il Responsabile della Biblioteca Vincenzo Puleo hanno espresso un sentito ringraziamento per la donazione sia al Delegato V. Antonio Di Janni che al referente Michele Tramontana.”