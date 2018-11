SAN CATALDO. In vista dell’istituzione dell’albo distrettuale delle Famiglie Affidatarie di Minori, è stato pubblicato dal Comune di San Cataldo l’avviso Pubblico Distrettuale per l’istituzione dell’Albo Distrettuale delle Famiglie Affidatarie di Minori L. 328/2000 – Piano di Zona “Programmazione 2013/2015” Azione 3. L’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line all’indirozzo http://www.comune.san-cataldo.cl.it/. Nello stesso avviso c’è anche il modulo per l’eventuale adesione.