SAN CATALDO. I Pupi di surfaro si esibiranno a Roma. Ora c’è l’ufficialità. Il gruppo musicale sancataldese, che tanto successo sta riscuotendo a tutti i livelli, si esibiranno il prossimo 13 dicembre nella capitale alle ore 21 nell’Auditorium Parco della Musica. Un evento attesissimo da parte di tanti fan che avranno la possibilità di ammirare da vicino e di applaudire la band sancataldese che proporrà il suo repertorio. Per la band di cui è leader Salvatore Nocera una gran bella soddisfazione considerato che in questo 2018 ha già vinto il Premio Voci per la Libertà di Amnesty International Italia, mentre in precedenza hanno vinto il Premio Andrea Parodi nel 2016 e il Tour Music Fest nel 2016.