SAN CATALDO. Novità importanti anche sul fronte della raccolta dei rifiuti. A renderle note è stato il sindaco Giampiero Modaffari che ha sottolineato: <A seguito del passaggio del servizio di igiene ambientale alla nuova Società e delle necessarie definizioni delle procedure di licenziamento e nuova riassunzione del personale, la raccolta sarà ripresa a partire da sabato 3 novembre>. Pertanto, anche per la giornata di domani 2 novembre, niente raccolta di rifiuti in quanto la ripresa è prevista per il giorno successivo di sabato. Il sindaco ha invitato contestualmente la cittadinanza ad avere comprensione considerati i probabili disguidi e contestualmente l’ha invitata ad evitare di conferire i rifiuti sino alla giornata di sabato quando è prevista la ripresa del servizio.