Come ogni anno le Tariffe ACI vengono approvate entro la fine del mese di novembre e pubblicate dal MEF in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre.

Le tabelle ACI consentono di procedere al computo del rimborso chilometrico tabella ACI di auto e motocicli spettante ai dipendenti e collaboratori che utilizzano il proprio veicolo per conto del datore di lavoro, e per il calcolo della remunerazione addizionale (Fringe Benefit) alla retribuzione principale del lavoratore/collaboratore aziendale.

A cosa servono le Tabelle ACI dei costi chilometrici di autovetture e di motocicli e a chi viene erogato il rimborso chilometrico? Scopriamolo in questa guida dedicata.

Rimborso chilometrico tabella ACI 2018: cosa c’è da sapere?

Le tabelle ACI suddividono auto e moto, sulla base del modello e della modalità di alimentazione. Le tariffe vengono aggiornate annualmente in modo tale da stabilire ad hoc l’importo del rimborso chilometrico che spetta al dipendente per i veicoli concessi in uso promiscuo.

In questo modo, consentono di quantificare:

• il rimborso per chi utilizza la propria auto/moto per svolgere attività lavorative per conto del datore di lavoro;

• l’imponibile fiscale e previdenziale delle auto aziendali -concesse ai collaboratori continuativi ed ai dipendenti assunti con contratto subordinato per l’utilizzo promiscuo – per procedere con il computo del Fringe Benefit.

Ecco le Tabelle ACI suddivise per tipologia di veicolo:

• Autoveicoli a benzina in produzione;

• Auto a gasolio in produzione

• Autoveicoli a gas e metano in produzione

• Auto ibride ed elettriche in produzione;

• Autoveicoli a benzina fuori produzione;

• Auto ibride ed elettriche fuori produzione;

• Autoveicoli a gasolio fuori produzione;

• Autoveicoli a gas e metano fuori produzione

• Motoveicoli.

Nota Bene: se il veicolo utilizzato non fosse presente nelle Tabelle ACI, l’ammontare del rimborso chilometrico deve essere determinato prendendo a riferimento il modello che risulta più simile (cfr. Circolare ministeriale 326/1997).

Rimborso chilometrico tabella ACI: a chi viene erogato?

A chi viene erogato il rimborso chilometrico? Esso viene riconosciuto ai dipendenti e ai collaboratori aziendali per l’ammontare delle spese relative ai:

• costi non proporzionali, a prescindere dal reale utilizzo dell’auto/moto (assicurazione, bollo, etc.),

• costi proporzionali all’utilizzo dell’auto o della moto. Si tratta di tutti gli oneri economici che sono collegati al reale utilizzo dell’auto o della moto (si pensi, ad esempio, al costo del carburante o del gasolio, al costo dei pneumatici, ai costi di manutenzione e di riparazione, etc.).

Auto ad uso promiscuo: cos’è il Fringe Benefit?

Quali sono le conseguenze fiscali derivanti dall’assegnazione ai lavoratori di auto ad uso promiscuo? Dal punto di vista squisitamente tributario si applica:

• la deduzione di un’aliquota pari al 70% dei costi per il datore di lavoro,

• la tassazione dei Fringe Benefit in capo al lavoratore dipendente/collaboratore aziendale.

In questo secondo caso, il Fringe Benefit rappresenta la “retribuzione” che il datore di lavoro eroga al proprio dipendente o collaboratore per l’utilizzo della vettura ad uso promiscuo. Il calcolo della tassazione avviene in base delle tabelle ACI per i rimborsi chilometrici.

Si ricorda che i Fringe Benefit non concorrono a formare l’ammontare del reddito da lavoro dipendente entro il limite d’importo di 258,23 euro.