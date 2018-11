PALERMO- “L’allarme di Cgil, Cisl e Uil sul futuro delle ex Province impone il massimo sforzo da parte del governo regionale per stanziare le risorse necessarie ad evitare il rischio che questi enti vadano incontro al default”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all’Ars. “Ho chiesto al presidente della commissione Affari istituzionali e al presidente della commissione Bilancio di ricevere in audizione i rappresentanti delle sigle sindacali – aggiunge – per discutere dell’assetto degli enti e del futuro lavorativo dei dipendenti di Liberi Consorzi e Citta’ Metropolitane”