CALTANISSETTA – Divertimento, prevenzione, salute, sport e didattica. Davvero tanti gli ingredienti che hanno impreziosito la domenica mattina della Nissa Rugby impegnata in piazza Garibaldi, a Caltanissetta, a partire dalle ore 9, nella quarta edizione del Salus Festival in occasione della “Corsa, passeggiata della salute e pedalata in rosa”: un percorso di otto chilometri nel centro storico di Caltanissetta, aperto a tutti, organizzato dal Salus in collaborazione con Coni, Fidal e Fci.

La società della palla ovale del capoluogo nisseno la Nissa Rugby (folta rappresentanza di dirigenti, tecnici ed atleti), per l’occasione, ha allestito un gazebo informativo sulla propria attività sportiva e didattica. La società presieduta da Giuseppe Lo Celso, che quest’anno festeggia i dieci anni di attività, ha fornito informazioni anche su come partecipare ai settori giovanili ed iniziare ad appassionarsi alla palla ovale. In tanti, adulti e ragazzi, hanno chiesto ragguagli, e sono stati incuriositi anche da alcune “piccole” ma gradevoli esibizioni compiute dagli atleti con la palla ovale, proprio davanti l’ingresso di Palazzo del Carmine (sede del Comune).