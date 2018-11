CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Cittadinanza attiva, coscienza etica della cosa pubblica, responsabilità politica, professionalità partecipe, società del merito e meritocrazia sociale.

Sono questi alcuni degli obiettivi dell’associazione politico culturale “Insieme per Caltanissetta” – un patto per la città”, costituita giovedì 15 Novembre 2018.

Il progetto politico, fortemente voluto da un gruppo di cittadini che vogliono mettere a servizio della comunità la propria esperienza professionale, assumendosi le proprie responsabilità, ha al centro l’esperienza politica del Dott. Salvatore Messana, già sindaco della città di Caltanissetta dal 1999 al 2009.

L’iniziativa, infatti, intende coniugare la sua approfondita conoscenza della città e delle dinamiche amministrative alla competenza di molti cittadini, che intendono apportare la propria esperienza professionale e sociale per la crescita e lo sviluppo della città.

L’associazione è costituita, tra gli altri, da Fabio Mastrosimome (segretario politico), Maurizio Cioffi (tesoriere), Carlo Privitera (portavoce), Giuseppe Gruttadauria (segretario organizzativo), Diletta Costanzo (comunicazione e pubbliche relazioni)

Un’idea di cambiamento che nasce in un momento storico cittadino avvertito come di forte implosione economica e sociale, non supportato da spunti programmatici da parte delle forze politiche costituite, utili a costruire un serio dibattito di rinascita per la città. Il contributo che ciascun cittadino può dare in termini di idee e progetti per la collettività deve tendere ad innalzare il livello della risposta politica nel “qui ed ora”, realizzando una sincera comunicazione funzionale tra le parti interessate nel dibattito sociale.

Il mezzo per raggiungere un reale cambiamento per Caltanissetta è individuato dall’associazione in un atteggiamento propositivo e inclusivo circa tematiche economiche e amministrative, che coinvolga le figure chiave cittadine sia in ambito pubblico che privato, mettendole in rete in maniera coordinata.

L’orizzonte di “Insieme per Caltanissetta” vuole essere una società del merito, dove ci siano regole certe e reale meritocrazia, per creare una prospettiva positiva e longeva di sviluppo, riportando al centro del dibattito politico il benessere dei cittadini, in specie dei più bisognosi.