Cari Concittadini, con la presente lettera aperta voglio personalmente invitarVi a partecipare alla MANIFESTAZIONE in favore del diritto alla viabilità per le nostre comunità, organizzata dal comitato per la viabilità per Venerdì 16 novembre prossimo, ore 09.30 con raduno a Mussomeli in piazza Umberto. La mancanza di progettualità e di operatività in tutti questi anni ha creato dei vuoti drammatici ed ha anche fatto sì che nel nostro territorio non si sia intervenuto sulla rete viaria, che adesso versa in condizioni di drammatica precarietà. Frane e smottamenti rendono ormai impraticabili le nostre strade, la situazione si è ulteriormente aggravata con le recenti piogge che hanno reso le nostre strade delle mulattiere. Questa situazione pone i nostri territori in condizione di estrema marginalità, privando i cittadini delle medesime opportunità di cui godono altri territori, ed in particolare le aree metropolitane. Noi siamo costretti ad assistere all’esodo dei nostri giovani, che vanno via anche perché negli anni non è stato fatto alcun investimento nella realizzazione di quelle infrastrutture (viarie, ferroviarie, digitali) necessarie alla creazione di sostenibili e durature condizioni di sviluppo del nostro territorio. Da quando mi sono insediato, molteplici sono state le richieste di intervento ed aiuto da me e dalla mia amministrazione avanzate agli Organismi Istituzionali – Presidente della Repubblica, Presidenti del Consiglio dei Ministri, Governatori regionali che si sono succeduti in questi ultimi due anni -, per la realizzazione di investimenti sulle aree interne come la nostra e sulla viabilità. Nonostante le enormi difficoltà, l’incessante lavoro istituzionale che abbiamo portato avanti, anche in collaborazione con gli altri sindaci ed amministrazioni del vallone, ci ha consentito alcuni importanti traguardi:

Approvazione e finanziamento, in conferenza di servizi (il 23 ottobre 2018), del progetto di sistemazione della Mussomeli-Caltanissetta (da bivio valle a Serradifalco) per un importo complessivo di 12,5 milioni di euro (è già in corso la procedura per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva); Progetto approvato (dopo 30 anni di discussioni su questa strada) grazie alla disponibilità degli altri comuni del Vallone, ed all’intuizione della nostra amministrazione che ci ha portato alla stipula di un protocollo di intesa con la ex provincia di Caltanissetta (ente proprietario della strada) per realizzare in proprio il progetto; Approvazione e finanziamento dei lavori di sistemazione e riapertura della Mussomeli-San Giovanni Gemini, per un importo complessivo di circa 500 mila euro (è stata già effettuata la consegna dei lavori alla ditta di Roma che si è aggiudicata la gara che ha iniziato i lavori nel mese di settembre scorso e, da capitolato, entro fine febbraio prossimo dovrà completare i lavori); Approvazione e finanziamento del progetto di sistemazione della Acquaviva Platani-Mussomeli (da bivio scorrimento veloce a Mussomeli) per un importo complessivo di 1,8 milioni di euro circa (il bando di gara sarà pubblicato nei prossimi giorni); Progetto approvato grazie al ruolo determinante del Comune di Acquaviva Platani (ente assegnatario delle somme) con il quale si è lavorato in stretta sinergia; Approvazione e finanziamento del progetto di sistemazione del tratto crollato tra Mussomeli e Caltanissetta, attraverso la realizzazione di un ponte Bailey (ponte militare) ad opera del genio militare; Il progetto è stato finanziato dalla Protezione Civile Regionale lo scorso 24 ottobre 2018 per un importo complessivo di 265 mila euro (i lavori preparatori sono già in fase di svolgimento); Inoltre, abbiamo inviato al Governo regionale ed allo Stato la richiesta di cambio di classificazione della Mussomeli-Caltanissetta con un passaggio delle competenze di manutenzione dalla ex provincia di Caltanissetta (ormai senza alcuna risorsa economica) all’ANAS che invece dispone di risorse adeguate a mantenere le Strade Statali; Dunque, straordinario ed importante è stato il lavoro istituzionale e progettuale sino a questo momento svolto che ha già prodotto frutti concreti (Decreti di Finanziamento e risorse) e non chiacchiere. Tuttavia, grande ed imponente è ancora il lavoro da fare per mettere al centro dell’attenzione della politica regionale e nazionale il tema delle aree interne e di una pianificazione strategica che ponga in primo piano una adeguata viabilità nelle nostre comunità. Grande ed imponente è ancora il lavoro da fare per far capire alla politica regionale e nazionale l’ingiustizia che è stata consumata a danno dei comuni dell’entroterra siciliano e nisseno in modo particolare che sono stati, ingiustamente ed inspiegabilmente, tagliati fuori dalla SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne) e, conseguente, dalle risorse finanziarie ad essa destinate. Molte sono state le richieste da me inoltrate, a tutti i livelli (governo nazionale e regionale) per chiedere una revisione di questa scelta e chiedere, al tempo stesso, misure fiscali compensative ed interventi e investimenti massicci in queste zone. Tant’è che proprio nelle settimane scorse ho, in ultimo, inviato una mia personale lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri – Giuseppe Conte -, scrivendogli, tra le altre cose, quanto segue: “Illustrissimo Presidente non è forse vero che i cittadini di queste aree sono contribuenti dello Stato Italiano esattamente allo stesso modo in cui contribuiscono altri cittadini italiani residenti nelle aree metropolitane e settentrionali che, di contro, possono godere di una dotazione infrastrutturale (compreso quella viaria), opportunità lavorative, sanitarie, di vivibilità complessiva di gran lunga superiori alle nostre? Illustrissimo Presidente è per tutti questi motivi che La invito a visitare i nostri luoghi per rendersi conto, di persona, del disagio che i miei concittadini e tutti i cittadini del Vallone sono costretti a vivere e subire quotidianamente e mi permetto di chiederLe anche l’opportunità di studiare, per queste aree, un regime fiscale agevolato atteso che a fronte di pari livello di tassazione non corrisponde un pari livello di opportunità”.

Alla luce di tutto questo, rinnovo a Voi tutti, miei concittadini, l’invito a far sentire la voce delle nostre comunità attraverso la MANIFESTAZIONE CHE SI TERRA’ VENERDI 16 NOVEMBRE 2018, ORE 09.30 con partenza da Piazza Umberto, supportando così l’azione istituzionale e politica che noi sindaci e amministratori locali portiamo avanti nella quotidianità (senza alcuna differenza di colore politico). Il Sindaco (Giuseppe Sebastiano Catania)