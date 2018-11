In SICILIA e’ scattato un sequestro di beni per oltre un miliardo e mezzo di euro: e’ una stima prudenziale e secondo la Dia “e’ uno dei piu’ rilevanti nella storia giudiziaria italiana”. L’operazione colpisce al cuore il clan che fa riferimento a Matteo Messina Denaro. “Grazie e complimenti a investigatori e Forze dell’Ordine. E lunedi’ raderemo al suolo l’ennesima villa dei Casamonica. Vogliamo portare ordine, sicurezza, legalita’. Non ci fermeremo, avanti cosi'”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini