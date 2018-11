RAGUSA – Abitazione in fiamme e dentro, un corpo carbonizzato. Stanotte, intorno all’1,50 la sala operativa del Comando Provinciale dei vigili del fuoco ha disposto l’avvio della squadra operativa del distaccamento di Vittoria, in via Garibaldi in prossimita’ di via Como, per un incendio in abitazione. Sul posto personale Vigili del fuoco utilizzando gli autoprotettori, essendo l’abitazione invasa da fumo, e’ entrato rilevando la presenza di un corpo carbonizzato, ed avviando immediatamente le operazioni di spegnimento. A causa del calore e’ crollato parte del soffitto del locale dove si e’ sviluppato l’incendio. Sul posto personale della Polizia di Stato con l’ausilio del personale della Polizia scientifica sta eseguendo i rilievi di competenza. La vittima potrebbe essere una donna del 1944. (Foto di repertorio)