Si va molto spesso alla ricerca di ricette di secondi originali, con l’obiettivo di stupire i propri commensali o, perché no, per spezzare un po’ la routine. Solitamente, infatti, nonostante si abbia tanta voglia di cucinare, non si ha l’idea giusta e si finisce con il realizzare sempre gli stessi piatti.

In cucina l’inventiva è tutto ed è per questo che si deve andare alla ricerca di consigli utili per cucinare piatti sempre nuovi, capaci di stupire tutti. Se si vogliono creare dei secondi di carne invitanti e diversi dal solito, le idee da copiare sono tante.

Ad esempio, un tipo di carne molto amato da grandi e piccini è il pollo. Ci sono tantissimi modi per cucinarlo. Si va dal solito pollo alla piastra e si può arrivare al pollo fritto, che tutti vorrebbero mangiare. Certo, anche queste sono delle ricette che già sono state riprodotte più e più volte e, pertanto, se si vuole cercare qualcosa di innovativo, si deve trovare proprio l’idea giusta.

Quale? Tra tutte potrebbe essere il pollo alla birra, una variante molto particolare ma tanto apprezzata da chi la conosce. Si tratta di una ricetta che esce fuori dai soliti schemi, proprio perché non è il classico pollo al forno o fritto. La ricetta per la realizzazione di un pollo alla birra perfetto l’abbiamo ripresa da Primo Chef, portale sul quale viene proposta una versione da urlo!

Prima di passare alla parte pratica, è utile capire perché preparare questa ricetta proprio stasera per cena. Innanzitutto, si tratta di un piatto semplice da realizzare, che necessita di pochi ingredienti che, però, devono essere di qualità per far emergere il carattere eccezionale di questo piatto. Inoltre, si tratta di una ricetta che va bene soprattutto quando si è in tanti, perché può essere preparata anche in grandi quantità nello stesso momento. In questo modo non si perde tempo se si deve cucinare per tante persone e si è certi di un risultato da favola.

Quello che conquista di questa ricetta è il mix perfetto tra la carne di pollo, sempre tenera e gustosa, e le varie spezie che, con la birra che si deve utilizzare, vanno a creare il mix perfetto per far leccare i baffi a tutti.

Per realizzare questa ricetta, che tra l’altro è anche a basso costo, si deve acquistare della carne di pollo: nello specifico si deve acquistare un pollo già pulito, che dovrà essere diviso. Cosce, sovracosce e petti di pollo serviranno per la realizzazione del piatto.

Ci si deve poi munire di birra, che deve essere bionda o rossa a seconda dei gusti e che deve andare a marinare il pollo. Pertanto, il secondo step è quello di mettere il pollo in una ciotola assieme alle spezie che si preferiscono per aromatizzare la carne e si dovrà poi coprire il tutto con la birra. Dopo averlo fatto, il composto andrà in frigo per almeno un’oretta, per poi essere cotto.

Si può decidere di optare per vari tipi di cottura, in base ai propri gusti e alle proprie esigenze. Il liquido di marinatura va prima filtrato e poi conservato, perché servirà nel corso della preparazione.

La cottura che si dovrebbe preferire è quella in padella, con un po’ di burro. Dopo aver fatto rosolare la carne, si dovrà poi aggiungere la marinatura, che andrà a bagnarla per renderla più succosa e succulenta.

Una ricetta molto buona e, come si è visto, anche molto semplice da realizzare. Si consiglia di consumare il pollo in compagnia, magari bevendo proprio una bella birra gelata come quella utilizzata per la cottura della carne. Siamo certi che, portando in tavola il pollo alla birra, tutti gradiranno sia l’inventiva che il gusto.