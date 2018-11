MUSSOMELI – Oggi, domenica 25 novembre 2018 – Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. La Giornata è una ricorrenza che è stata istituita ormai quasi dieci anni fa – esattamente il 17 dicembre 1999 – dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione 54/134. Ogni 25 novembre i paesi sono invitati ad organizzare eventi ed iniziative al fine di sensibilizzare la propria cittadinanza sul tema della violenza contro le donne e il femminicidio. Quest’anno in particolare, a seguito di una decisione di UN Women – l’agenzia Onu che si occupa dei diritti delle donne – eventi ed iniziative sul tema si protrarranno fino al 10 dicembre 2018. In Italia, come già fatto gli anni precedenti, verranno disposte in varie città le panchine rosse simbolo della protesta, mentre le facciate dei palazzi di moltissimi municipi verranno illuminate di arancione. Anche la città di Mussomeli aderisce a questa iniziativa dedicando una panchina rossa a tutte le vittime nell’auspicio che ciò serva a sensibilizzare sul tema. Appuntamento, dunque, In Piazza Umberto, quest’oggi pomeriggio, alle ore 17.