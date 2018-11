CALTANISSETTA – Versa in gravi condizioni, il marmista nisseno di 52 anni, G.T., che nel poemeriggio di lunedì 5 novembre, è rimasto ferito in un incidente sul lavoro. Secondo la prima sommaria ricostruzione, l’uomo sarebbe precipitato al suolo da poco meno di due metri mentre era alle prese con un macchinario. Attualmente è in ospedale dove, dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico, è stato ricoverato in prognosi riservata al reparto di Rianimazione del Sant’Elia.