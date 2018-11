CALTANISSETTA – Dolore e sgomento nel capoluogo nisseno per la prematura scomparsa di Alberto Zagarella, 45 anni, coordinatore provinciale del Cobas. Stimato ed apprezzato per le sue doti umane e professionali, non aveva mai fatto mancare il suo contributo nelle lotte sociali e sindacali. Negli ultimi tre anni aveva coraggiosamente e vigorosamente combattuto contro il “male” che infine lo ha ucciso. La redazione porge sentite condoglianze alla moglie ed ai due figli. I funerali saranno celebrati lunedì 26 novembre alle ore 15 presso la chiesa Sacro Cuore.