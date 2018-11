CALTANISSETTA – E’ entrata nel vivo la stagione cestistica 2018 – 2019 dell’AIRAM Caltanissetta , i ragazzi U/16 guidati da coach Gioacchino Falletta hanno conseguito il secondo successo consecutivo fra le mura amiche del PalaCannizzaro, un palazzetto dello sport che, grazie alla collaborazione tra comune e le associazioni sportive che lo gestiscono, dopo tanti anni si è presentato agli spettatori in una veste nuova pulita e accogliente, inoltre è stato inaugurato il nuovo tabellone elettronico che visti i risultati ha portato fortuna alla formazione nissena.

L’Airam Caltanissetta ha affrontato il Basket Bagheria, l’incontro si è concluso sul 56 a 34 e nonostante il risultato, la partita è stata molto combattuta soprattutto nei primi tre quarti in cui le due formazioni si sono superate più volte senza riuscire a guadagnare distacchi significativi. Nell’ultima frazione il pressing tutto campo impostato da coach Falletta e la vena realizzativa di Arcarisi Biagio che ha messo a segno tre bombe consecutive, hanno fatto la differenza creando un divario incolmabile tra le due compagini. Da sottolineare la prestazione difensiva di tutto il gruppo che non ha risparmiato energie per pressare gli avversari fin dalla rimessa e nonostante i numerosi errori da sotto canestro, pian piano la formazione di coach Falletta è riuscita a guadagnare un gap che ha consentito di concludere la gara con ben 22 punti di vantaggio.

Quest’anno l’Airam parteciperà ai campionati giovanili regionali nelle categorie U/18, U/16, U/15, U14 ed esordienti, per affrontare questo gravoso impegno la società si è attrezzata al meglio, potenziando lo staff tecnico composto da Coach Arcarisi Settimo, Coach Turturici Armando, Coach Falletta Gioacchino, Coach Villa Giuseppe, mentre l’ormai storico Centro Minibasket sito nella scuola elementare Don Milani è come sempre affidato alla sapiente gestione di Coach Galiano Emilio e Coach Arcarisi Davide.

Adesso l’ASD Airam che ha le proprie radici storiche nel campetto di via Dalmazia e che si sta adoperando per un suo riutilizzo, si augura che dopo la rinascita del PalaCannizzaro, si possa assistere al recupero di un’altra struttura sportiva localizzata nel cuore della nostra città, e che al più presto vengano superati tutti gli intoppi burocratici che ostacolano la ristrutturazione dell’ormai unico campo di quartiere rimasto in città.

Ci sono tutti i presupposti per un’altra stagione che dovrebbe regalare ai numerosi bambini e ragazzi dell’”AIRAM FAMILY ” tante belle soddisfazioni, all’interno di una solida e ben organizzata società, che anche quest’anno, così come già accaduto nella stagione scorsa, organizzerà delle trasferte ad Agrigento ed a Capo d’Orlando per consentire ai propri ragazzi di ammirare dal vivo il basket di serie A.