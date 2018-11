CALTANISSETTA – Si conclude, oggi, con la sottoscrizione degli ultimi 93 contratti, la annosa vicenda degli ex LSU, PUC ed ASU della ASP di Caltanissetta. In totale- tra maggio e novembre di quest’anno – sono stati stabilizzati 232 lavoratori di cui:

22 di categoria “ A” ( 13 ausiliari specializzati e 19 commessi)

117 di categoria “B” ( Coadiutori Amm.vi)

86 di categoria “C” ( 83 assistenti amm.vi e 3 assistenti tecnici -geometri)

7 di categoria “D” (collaboratori amm.vi)

La Direzione Strategica della ASP definisce così un percorso che – oltre i lavoratori già sopra indicati – ha riguardato le stabilizzazioni previste dal comma 1 dell’art. 20 del D.Lgs. 75/17 c.d. decreto Madia .

Sono stati , infatti, sottoscritti- ai sensi del predetto decreto – contratti di lavoro a tempo

indeterminato con :

39 Dirigenti Medici

1 Dirigente Biologo

6 Dirigenti Farmacisti

2 Dirigenti Fisici

1 dirigente psicologo

17 infermieri

1 tecnico della prevenzione

7 tecnici di radiologia

2 tecnici della psicomotricità dell’età evolutiva.

La stabilizzazione dei dipendenti della ASP è stata fortemente voluta dal Commissario della ASP, Maria Grazia Furnari , e dai Direttori Amministrativo e Sanitario, Danilo Palazzolo e Marcella P. Santino, ed è stata particolarmente attenzionata dall’Assessore della Salute, Ruggero Razza, che sin dal suo insediamento si è posto, tra i suoi obiettivi prioritari, il futuro dei lavoratori precari.

Ma non è tutto.

Nel periodo di gestione della Furnari sono stati sottoscritti contratti di assunzione di 7 dirigenti medici, di cui tre per mobilità.

Ed ancora contratti per 4 infermieri, sempre per mobilità, e 7 operatori tecnici e socio-sanitari assunti ai sensi della legge 68/98 (categorie protette).

La Direzione Strategica della ASP di Caltanissetta è stata molto attenta ai bisogni dell’utenza e si è profusa per garantire i livelli essenziali di assistenza attraverso il reclutamento di svariate figure mediche e sanitarie con contratti a tempo determinato lasciando così alla Azienda un incremento di personale pari a 390 unità.