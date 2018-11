Dal 9 all’11 Novembre si è svolto a Belgrado in Serbia un prestigioso stage internazionale di arti Marziali nella specialità Judo, Karate, Aikido Aikikai, Kendo, Jujutsu, Autodifesa organizzato dalla Federazione All Japan Budo Association delegazione Serba: alla manifestazione hanno preso parte, nelle tre giornate, circa 900 atleti provenienti da tutta l’Europa.

Come ambasciatore Italiano ha partecipato il Maestro Nisseno Alfonso Torregrossa, ospite speciale, confrontandosi con molti maestri internazionali. Da evidenziare la presenza allo stage di 5 Campioni Olimpici .

La partecipazione al Seminario era riservata solo agli specialisti in campo internazionale riservato alle più grandi personalità che si sono spese per la diffusione e la crescita delle Arti Marziali nel mondo

Il maestro nisseno ha evidenziato: “Sono state tre giornate immense, avere l’opportunità di allenarsi e confrontarsi con altri colleghi ti aiuta molto a crescere ma la soddisfazione più grande ricevere complimenti da veri marzialisti che hanno fatto la storia delle arti marziali in Europa” .

A Torregrossa è stato inoltre consegnato il titolo di Special Adviser della All Japan Budo Associaton; poi si è svolto l’Embukai, ovvero una dimostrazione di fronte ai rappresentanti internazionali dove anche il Maestro Torregrossa ha dato il meglio di se . Prossimo impegno sarà il 29 Dicembre in Giappone dove Torregrossa dirigerà un nuovo stage e ritirerà un premio speciale dal Governo Giapponese per la diffusione del Budo nel mondo.