CALTANISSETTA – La Nissa Rugby “sorride” nel Campionato regionale Serie C, Girone 2 Pool A, con il secondo successo consecutivo su altrettante partite: domenica 28 ottobre, al Tomaselli, il quindici nisseno ha superato i Fenix Belpasso per 24 a 10 Il week-end ha registrato anche gli impegni agonistici del team femminile, Cerbere, e dell’under 16 e 18.

Non si sorride invece nello spogliatoio delle Cerbere che di scena a Catania, al San Teodoro, nel girone Sicilia di Coppa Italia, hanno dovuto incassare un doppio stop. Le Amatori Ladies hanno superato le nissene per 42 a 5 ed il Ragusa si è aggiudicato l’altro match per 54 a 0.

Doppio passo falso anche per l’under 18 e 16 del Raggruppamento Sicilia Occidentale, formazione che raggruppa i giovani di Nissa Rugby, Palermo Rugby e ASD Rugby Elimi Trapani. La R.S.O. ha giocato nel capoluogo nisseno; l’under 16 è stata piegata, al termine di una gara emozionante, per 27 a 15 dal San Gregorio. L’under 18 sconfitta, sempre dagli etnei, per 26 a 0.

Ritornando alla gara giocata dalla Nissa Rugby, è stata una buona prestazione tenendo anche conto del meteo che ha reso il campo “pesante”. Al termine del match Andrea Lo Celso, tecnico e giocatore del quindici del capoluogo nisseno, ha commentato: “La pioggia ed il terreno pesante non aiutano una squadra più tecnica. Belpasso agguerrito, che con un buon pacchetto mischia ha lottato su ogni pallone. Noi abbiamo giocato un buon primo tempo, abbiamo realizzato due mete e mostrato bel gioco. Nel secondo tempo abbiamo dovuto fare dei campi per tutelare un nostro seniores. Abbiamo giocato peraltro dieci minuti in 14 e la gara è diventata nervosa, si è spezzata, insomma abbiamo perso il ritmo, la fluidità. Sono contento dei miei ragazzi; in questa stagione stiamo effettuando un salto tecnico: siamo giovani, dobbiamo lavorare molto mentalmente”.

TABELLINI

NISSA RUGBY: Curto, Ilardo , Tringali, Messana, Messina, Ferrara, Palermo, Nicolosi, Palumbo, Di maura, Raitano, Rinaldi C, Cali’ M., Cali’ J., Giunta. A disposizione: Pereira, Gioveni, Blandi, Lipani, Angelini, Di Prima, Letizia

MARCATORI: p.t. 5’ m. Ilardo (5-0), m. 15’ Calì J. Tr. Emiliano (12-0), m. Belpasso (12-5); s.t. m. 5’ Di Prima (17-5), m.Belpasso (17-10) m. 25’ Calì M. tr. Emiliano (24-10)

Campionato regionale Serie C – Girone 2 Pool A, terza giornata di andata 28 ottobre

Nissa Rugby – Fenix Belpasso 24 – 10

Vittoria Rugby – Amatori Catania 00 – 93

CLASSIFICA ALLA TERZA GIORNATA DI ANDATA

Amatori Catania 14

Nissa Rugby 10

Syrako Rugby 03

Fenix Belpasso 01

Vittoria Rugby 00

CERBERE: 1 Bonaffini, 2 Lunetta, 3 Malerba, 4 Medico, 5 Olivetti, 6 Russo, 7 Sberna. Under 16: Cirneco e Curatolo

Coppa Italia Donne – Girone Sicilia, Seconda giornata 28 ottobre Seniores

Amatori Ladies Catania – Ragusa Rugby 24 – 38

Cerbere Nissa CL – Amatori Ladies Catania 05 – 42

Ragusa Rugby – Cerbere Nissa CL 54 – 00

Under 16 femminile

Brigantesse Librino CT – Iron Ladies PA 14 – 82

Cerbere Nissa CL+Sicilia16 – Brigantesse Librino CT 00 – 20

Cerbere Nissa CL+Sicilia16 – Iron Ladies PA 00 – 20

Campionato regionale Under 18 maschile, Terza giornata andata, 28 ottobre

CAS Reggio C.- CLC Messina Rinviata

XV R.S.O. – San Gregorio00-26

Ragusa Union – Amatori CT 196345-05

Amatori Catania – Briganti Librino CT10-20

CLASSIFICA ALLA TERZA GIORNATA DI ANDATA

Ragusa Union 15

San Gregorio 10

CLC Messina 09*

CAS Reggio C., Amatori CT e Briganti Librino 5

XV R.S.O. e Amatori Catania 0

Campionato regionale Under 16 – girone 1, Seconda giornata ritorno 28 ottobre

XV R.S.O.- San Gregorio 15 – 27

CUS Catania – Briganti Librino CT 12 – 00

CLASSIFICA ALLA SECONDA GIORNATA DI RITORNO

San Gregorio 25

CUS Catania 10

XV Rugby Sicilia Occidentale 06*

Briganti Librino CT 01*