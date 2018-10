MUSSOMELI – L’artista Peppe Piccica, aveva lanciato la proposta diretta al comune di Mussomeli finalizzata a mettere a disposizione dei cittadini una navetta di collegamento, in occasione del 1° e 2 novembre, per la visita al Camposanto. Così l’artista in una nota diretta al Comune di Mussomeli: “Propongo che in occasione della commemorazione dei defunti il Comune di Mussomeli metta a disposizione un’ autobus navetta che colleghi i 2 ingressi cimiteriali con il centro del paese facendo capolinea in Via Madonna di Fatima dinanzi la sede laterale del palazzo comunale. A tal proposito desidero ricordare ai Signori Amministratori comunali, che una larga fetta di cittadini non dispone di una propria automobile, e, trovandosi il cimitero comunale parecchio distante dal centro abitato, per tante persone è molto problematico recarsi a deporre dei fiori ai propri cari defunti. GRAZIE “. La proposta è stata postata sul social della consigliera comunale Graziella Dilena, la quale ha segnalato al Sindaco Catania la proposta lanciata da Peppe Piccica. Proposta che è stata subito accolta. e pertanto, il Comune di Mussomeli, in occasione delle festività’ di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, rispettivamente l’1 il 2 novembre, ha istituito il servizio navetta di collegamento tra il centro urbano e il cimitero. Il servizio si svolgerà a partire dalle 8.00 alle 16.00 (1 ogni ora).

La tabella di marcia con le seguenti fermate (nelle due giornate) : Linea 1: Villa, Via Palermo, Viale Europa, Contrada Bosco, Cimitero. Linea 2:Via Leonardo Da Vinci, Via S.Enrico, Via Santa Maria e Cimitero.