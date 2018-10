CALTANISSETTA – E’ costata cara, per la precisione 445,88 euro, la dimenticanza dei titolari rispettivamente di un bar e panificio ubicati in via Rosso di San Secondo a Caltanissetta. L’aver “dimenticato” di esporre il cartello vietato fumare è stato il motivo della sanzione elevata dai carabinieri dei Nas.