SERRADIFALCO. Gran successo per il duo Astor formato dal maestro Angelo Palmeri all’oboe e dal maestro Fabio Maida alla chitarra (nella foto). I due musicisti nisseni si sono esibiti in concerto presso il Garden Hall Castle di Wolfsburg in Germania ottenendo un successo davvero straordinario. Il Duo Astor, che vanta al suo attivo quasi 200 concerti, molti dei quali all’estero dove ha ricevuto numerosi importanti riconoscimenti, anche in Germania ha fatto valere la sua indiscussa qualità musicale. Organizzatori dell’evento sono l’Agenzia consolare italiana a Wolfsburg, amici e sostenitori della cultura italiana nella cittadina tedesca con il supporto di City of Wolfsburg. Nel corso del concerto il duo Astor ha proposto un repertorio con musiche di Vincenzo Bellini, Carlo Francesco Defranceschi, Ennio Morricone e Giuseppe Torrisi.