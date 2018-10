CALTANISSETTA – Si conclude un’esperienza che ha visto coinvolta in prima linea la Cooperativa Etnos attraverso il servizio del Taxi Sociale.

Una splendida avventura che ha avuto inizio il 23 Aprile del 2016 quando la PMG Italia SpA presso la Sala Gialla del Comune di Caltanissetta ha presentato il “Progetto Mobilità Garantita” consegnando un pulmino attrezzato per il trasporto dei disabili alla Cooperativa Sociale Etnos.

L’iniziativa ha raggiunto in pieno quello che era l’obiettivo: il miglioramento della mobilità di persone svantaggiate, disabili ed anziani attraverso un servizio di trasporto integrato. Un’esperienza che da oltre due anni a Caltanissetta ha consentito alla cooperativa di assistere oltre 60 utenti che hanno così potuto riacquistare la propria autonomia ed indipendenza.

Un grazie va agli imprenditori che hanno investito in questo progetto, nella veste di sponsor per la PMG, credendo in questa progettualità e dando fiducia alla Cooperativa Etnos per la professionalità con cui ha svolto questo servizio. Un’esperienza che purtroppo oggi dovrebbe interrompersi, in quanto il Taxi sociale è stato ritirato dalla PMG per motivazioni meramente contrattuali.

Questo ha chiaramente comportato una serie di difficoltà alla Cooperativa Etnos e trasversalmente agli utenti che nel tempo hanno trovato non solo un servizio di trasporto ma uno spazio capace di accogliere le loro fragilità ed emozioni.

Proprio per questo la cooperativa è decisa a garantire il servizio, nonostante le difficoltà che comporti non aver più la disponibilità di un mezzo esclusivamente adibito al servizio da parte della PMG; a tal fine Etnos sta provvedendo a rimodulare in autonomia il progetto, attraverso degli investimenti posti in essere per evitare che tutto ciò che di bello si è realizzato finora possa disperdersi solo perché volge a termine una progettualità.

La cooperativa dunque continua a porsi, come d’altronde ha sempre fatto in ogni suo progetto, un’unica finalità che è quella di rendere concreta l’azione di inclusione sociale nei confronti dei soggetti svantaggiati.