In passato, a Caltanissetta, c’era soltanto la festa di Ognissanti e la commemorazione dei defunti. Frutta martorana, pupi di zucchero e crisantemi da deporre davanti le lapidi dei propri cari facevano parte di una irrinunciabile tradizione.

La globalizzazione dei costumi e della cultura, però, ha portato a Caltanissetta anche la festa di Halloween. Streghe, fantasmi, vampiri, creature mostruose e dolciumi ormai dilagano nelle vetrine dei negozi e tra gli scaffali dei generi alimentari. Sono molte le attività commerciali che si sono adeguate a questa tendenza e hanno organizzato eventi a tema.

La chiesa cattolica, come più volte sottolineato anche dall’esorcista nisseno Padre Mario Audino, invita a non sottovalutare i pericoli celati dietro quella che “sembra” ma “non è” una festa per bambini. Per l’esorcista con “dolcetto e scherzetto si fa entrare il maligno nella propria vita”.

Tra la notte del 31 ottobre e il 1 novembre i cittadini si dividono scegliendo quegli eventi che rispecchiano le proprie convinzioni religiose o culturali. L’ambiguità di questa festa nasce già dal nome di “Halloween” che deriva dall’espressione scozzese “All Hallows’ Eve” vale a dire la “Notte di tutti gli spiriti sacri”.

Per la vigilia di Ognissanti, come ormai tradizione, nelle parrocchie di Santa Lucia e Sant’Agata si celebrerà una lunga veglia di preghiera.

Alle ore 20.30 inizierà l’adorazione eucaristica alla quale, alle 23.30, seguirà la Santa Messa. Al termine della funzione i fedeli si sposteranno a Sant’Agata. Le porte della chiesa del Collegio rimarranno aperte per coloro i quali vorranno vivere un momento di preghiera e adorazione del Santissimo Sacramento fino alle prime luci dell’alba. I due parroci, come si nota già dalla locandina dell’evento, invitano a “usare la testa e non la zucca perché è la solennità di tutti i Santi la vera festa che va celebrata”.

Contemporaneamente in città altri locali hanno già predisposto un programma a tema per la notte di Halloween.Se nel pomeriggio sono previsti allestimenti a tema per feste per bambini o passeggiate lungo palazzi e strade per chiedere “Trick or treat”, nella serata il programma cambierà target e intrattenimento musicale.Tra questi lo Street Park Eclettica, dalle 22.30, ha promesso una serata “mostruosa” con Redbull music, Doct Trashz e dj Stonic. Alla Strata ‘a Foglia, capofila di questa tendenza, sarà El Chupito che dalle 22.00 intratterrà i clienti con la musica del Dj Michelotto.